Непобедимый Льюис Хэмилтон: гонщик стал лучшим по итогам Гран-при Японии

Новости Великобритании. И снова Льюис Хэмилтон. Британский гонщик «Мерседес» стал лучшим по итогам Гран-при Японии – очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это его восьмая победа в сезоне. Компанию Хэмилтону на подиуме составили гонщики «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен и австралиец Дэниэл Рикьярдо. Теперь в личном зачете преимущество Хэмилтона над ближайшим соперником Себастьяном Феттелем из «Феррари» выросло до 59 очков.