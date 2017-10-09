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Непобедимый Льюис Хэмилтон: гонщик стал лучшим по итогам Гран-при Японии

09 октября 2017 19:08
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Новости Великобритании. И снова Льюис Хэмилтон. Британский гонщик «Мерседес» стал лучшим по итогам Гран-при Японии – очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Непобедимый Льюис Хэмилтон: гонщик стал лучшим по итогам Гран-при Японии-1

Это его восьмая победа в сезоне. Компанию Хэмилтону на подиуме составили гонщики «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен и австралиец Дэниэл Рикьярдо. Теперь в личном зачете преимущество Хэмилтона над ближайшим соперником Себастьяном Феттелем из «Феррари» выросло до 59 очков.

Непобедимый Льюис Хэмилтон: гонщик стал лучшим по итогам Гран-при Японии-3

В Японии немец и его механики снова напортачили. Феттель сошел с трассы на пятом круге гонки. Следующий этап «Формулы-1» – Гран-при США пройдет с 20 по 22 октября в американском Остине.

Непобедимый Льюис Хэмилтон: гонщик стал лучшим по итогам Гран-при Японии-5

# Фотофакт # Автомобильные гонки

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