«Динамо» закончило домашнюю серию КХЛ вторым проигрышем всухую. Комментарий нападающего

Уже в первом периоде хозяева льда пропустили трижды – причем при первом взятии ворот откровенно подвел надежный обычно Энрот. У гостей дубль оформил Миловзоров, еще раз отличился Бодров. Едва началась вторая двадцатиминутка, как хоккеисты «Автомобилиста» забросили в четвертый раз, пробив вышедшего на замену Карнаухова. Гол на счету Сэкстона. На этом матч, собственно, можно было заканчивать. Забросить динамовцы так и не сумели, потерпев второе кряду сухое поражение, на этот раз 0:4.

Денис Казионов, нападающий ХК «Динамо» (Минск):

Начало, я считаю, было на нашей стороне. Первые пять минут, пока мы гол не пропустили нелепый с линии ворот. До этого момента мы давили, потом случилось удаление, они забили еще. И третий гол с линии, там наброс. Они, конечно, пощупали этот момент, появилась легкость какая-то, начали уже более активно играть, и игра переросла в такое русло, более тяжелое для нас.

Теперь у «Динамо» впереди четырехматчевый выезд на Восток лиги. Первая остановка Хабаровск: поединок с «Амуром» пройдет в понедельник 19 ноября.