«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ

Новости Беларуси. В Стайках 2-3 июня традиционная спартакиада работников СМИ и организаций Министерства информации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Акция уже стала традиционной. Многие приезжают сюда не в первый раз. Для журналистов и работников медиасферы это возможность на себе прочувствовать все тяготы, но вместе с тем и радости жизни спортсмена.

Программа соревнований была разнообразной – от командных видов (таких как волейбол и минифутбол) до индивидуальных: в программе были дартс и настольный теннис.

Команда телеканала СТВ выступила очень достойно и 3 июня на награждении с пустыми руками не осталась.