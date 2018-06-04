«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ

Новости Беларуси. В Стайках 2-3 июня традиционная спартакиада работников СМИ и организаций Министерства информации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Стайках 2-3 июня традиционная спартакиада работников СМИ и организаций Министерства информации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Акция уже стала традиционной. Многие приезжают сюда не в первый раз. Для журналистов и работников медиасферы это возможность на себе прочувствовать все тяготы, но вместе с тем и радости жизни спортсмена.
Программа соревнований была разнообразной – от командных видов (таких как волейбол и минифутбол) до индивидуальных: в программе были дартс и настольный теннис.
Команда телеканала СТВ выступила очень достойно и 3 июня на награждении с пустыми руками не осталась.
Сергей Тулупов, заведующий службой спортивного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы очень неплохо выступили, и я очень горд за всю нашу команду. Мы приняли участие практически во всех видах соревновательных программ. Есть индивидуальные чемпионские призовые места.
Спорт на СТВ есть, спорт на СТВ будет. И в следующем году замахнемся, пожалуй, даже на общекомандное место.