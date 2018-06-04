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«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ

04 июня 2018 10:32
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Новости Беларуси. В Стайках 2-3 июня традиционная спартакиада работников СМИ и организаций Министерства информации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -1

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -3

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -5

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -7

Акция уже стала традиционной. Многие приезжают сюда не в первый раз. Для журналистов и работников медиасферы это возможность на себе прочувствовать все тяготы, но вместе с тем и радости жизни спортсмена.

Программа соревнований была разнообразной – от командных видов (таких как волейбол и минифутбол) до индивидуальных: в программе были дартс и настольный теннис.

Команда телеканала СТВ выступила очень достойно и 3 июня на награждении с пустыми руками не осталась. 

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -10

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -12

Сергей Тулупов, заведующий службой спортивного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы очень неплохо выступили, и я очень горд за всю нашу команду. Мы приняли участие практически во всех видах соревновательных программ. Есть индивидуальные чемпионские призовые места.

Спорт на СТВ есть, спорт на СТВ будет. И в следующем году замахнемся, пожалуй, даже на общекомандное место.

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -15

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -17

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -19

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -21

«Мы очень неплохо выступили». Команда телеканала СТВ приняла участие в спартакиаде работников СМИ -23

# Спортивные соревнования # Сергей Тулупов # Фотофакт

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