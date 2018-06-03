Во время ЧЕ по художественной гимнастике на Ирину Винер-Усманову упал щит

Новости России. 2 июня в испанском Гвадалахаре на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову упал пластиковый щит. Женщина не пострадала.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл во время чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Щит упал над коридором, из которого спортсменки выходят на помост. На месте падения находилась Винер-Усманова. Женщина наблюдала за выступлением российской спортсменки.

Отмечается, что президент ВФХГ не получила каких-либо травм.

Соревнования были прерваны на пять минут, после чего продолжились.