ФК БАТЭ прекратил сотрудничество с главным тренером Олегом Дулубом

Новости Беларуси. ФК БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом. Об этом сообщается на сайте клуба.

«В связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с «Ислочью» и «Городеей», а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков принято решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом», – говорится в сообщении.

Хотя в целом БАТЭ показывает хорошую игру, команда допустила ничью с «Ислочью» (1:1) и поражение от «Городеи» (1:2). В обоих случаях футболисты не смогли предотвратить гол на последних минутах матчей.

Аналогичная ситуация сложилась и в финале Кубка Беларуси. БАТЭ вел в счёте до 76 минуты, после чего брестское «Динамо» переломило ход матча в свою пользу.

На данный момент БАТЭ по-прежнему лидирует в чемпионате страны. Клуб на два очка опережает своих преследователей.

Стоит отметить, что это редкий случай, когда клуб сам решил расстаться с главным тренером. Дулуб не стал спорить.

«С пониманием отнёсся к решению клубного руководства по поводу прекращения дальнейшего сотрудничества. Желаю ФК БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках. Спасибо всем за совместную работу!», – приводит БАТЭ слова бывшего главного тренера.

Отметим, что Олег Дулуб не долго был с клубом. Специалист был назначен на пост главного тренера в начале января этого года.