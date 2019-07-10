«Берём самое лучшее, что есть у грандов»: в ФХБ обсудили новый формат развития детско-юношеского хоккея

Новости Беларуси. В Белорусской федерации хоккея обсудили новый формат развития детско-юношеского направления в этом виде спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нашей стране хоккеем занимаются более 6000 детей и подростков. Однако, несмотря на кажущуюся многочисленность, этого недостаточно, чтобы наша взрослая национальная команда могла черпать профессиональные кадры и успешно выступать на мировом форуме.

Основная цель нового формата – увеличение количества спортсменов среди детей и подростков, подчеркнул председатель федерации Геннадий Савилов. К 2025 году планируется увеличить количество занимающихся до 12 тысяч человек. Новый проект предлагает превратить тренировочный процесс в игровую форму, причем не учитывать достижения юного хоккеиста до 12 лет.

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Имея немножко другую систему подготовки, берем самое лучшее, что есть в странах-хоккейных грандах. Основная задача – дать удовольствие детям всем в полной мере заниматься видом спорта, становится спортсменами средствами хоккея. Не хоккеистами, а средствами хоккея. Если мы этого достигнем, то большая вероятность, что те средства хоккея, которые были основой для того, чтобы стать спортсменом, станут орудием труда для того, чтобы зарабатывать деньги для себя и авторитет для страны.

Белорусский хоккей стоит у истоков возрождения женского хоккея. Новый формат даст возможность вовлечь в ледовые баталии и девочек. Очень важно, чтобы спортивные школы поддержали нововведения и уже сегодня начали работать по новым методическим планам.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

В Швеции такая система, в Финляндии, и она правильная. Есть турниры, которые будут, грубо говоря, в перерывах между школами. Четыре турнира можно сыграть спокойно. Я считаю, правильно. Даже можно было не с 12, а с 14 лет спокойно играть, тренироваться.