«Мы играли до конца». Сборная беларуси по хоккею U14 уступила в полуфинале первенства федеральных округов

Итоговый счет – 4:1 в пользу гостей столицы. После первого периода на табло отображалось равенство – 1:1. Однако последующие отрезки за собой оставили оппоненты белорусов. В заключительной 20-минутке наши парни заметно прибавили. Но, к сожалению, исправить положение так и не смогли.

Дмитрий Яворский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U14):

Я думаю, что соперник более качественно к нам подготовился. Было видно, что они подошли к игре, разбирая, как мы играем, как мы выходим из зоны. По ходу игры мы пытались это исправить, найти какие-то нити. Опять же, это матчи плей-офф, и здесь побеждает тот, кто больше хочет. Выходят уже на первый план не технические моменты, а именно морально-волевые. К ребятам никаких претензий по матчу нет – по желанию, самоотдаче мы играли до конца. В третьем периоде мы делали все, что в наших руках, что от нас зависит. К сожалению, сегодня этого было мало.

На этом турнир для наших парней не закончился. В четверг, 30 ноября, им предстоит поединок за бронзовые медали.