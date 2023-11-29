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Белорусский голкипер Константин Шостак стал лучшим дня в КХЛ

29 ноября 2023 11:42
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Белорусские представители продолжают набирать очки и в Континентальной хоккейной лиге. Шайба Владимира Алистрова помогла питерскому СКА обыграть московское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский голкипер Константин Шостак стал лучшим дня в КХЛ-1

Наш нападающий сделал счет 2:0. Он еще дважды угрожал чужим владениям, совершил перехват и заработал «+1» показателя полезности. Алистров остается главным бомбардиром клуба. Голевой передачей также отметился другой исполнитель СКА – Степан Фальковский. Он вернулся на лед после травмы и помог отличиться партнеру.

Белорусский голкипер Константин Шостак стал лучшим дня в КХЛ-4

А голкипер «Северстали» Константин Шостак и вовсе признан лучшим игроком дня в лиге. Белорус совершил 36 сейвов и помог клубу взять верх над «Сибирью». При этом страж ворот установил личный рекорд по отбитым броскам. В сезоне у Шостака 23 матча, 2 шатаута, 10 побед и коэффициент надежности 2.73.

# Хоккей # Степан Фальковский # Владимир Алистров # Константин Шостак # Фотофакт

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