Белорусский голкипер Константин Шостак стал лучшим дня в КХЛ

Белорусские представители продолжают набирать очки и в Континентальной хоккейной лиге. Шайба Владимира Алистрова помогла питерскому СКА обыграть московское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские представители продолжают набирать очки и в Континентальной хоккейной лиге. Шайба Владимира Алистрова помогла питерскому СКА обыграть московское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш нападающий сделал счет 2:0. Он еще дважды угрожал чужим владениям, совершил перехват и заработал «+1» показателя полезности. Алистров остается главным бомбардиром клуба. Голевой передачей также отметился другой исполнитель СКА – Степан Фальковский. Он вернулся на лед после травмы и помог отличиться партнеру.
А голкипер «Северстали» Константин Шостак и вовсе признан лучшим игроком дня в лиге. Белорус совершил 36 сейвов и помог клубу взять верх над «Сибирью». При этом страж ворот установил личный рекорд по отбитым броскам. В сезоне у Шостака 23 матча, 2 шатаута, 10 побед и коэффициент надежности 2.73.