Белорусский голкипер Константин Шостак стал лучшим дня в КХЛ

Белорусские представители продолжают набирать очки и в Континентальной хоккейной лиге. Шайба Владимира Алистрова помогла питерскому СКА обыграть московское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш нападающий сделал счет 2:0. Он еще дважды угрожал чужим владениям, совершил перехват и заработал «+1» показателя полезности. Алистров остается главным бомбардиром клуба. Голевой передачей также отметился другой исполнитель СКА – Степан Фальковский. Он вернулся на лед после травмы и помог отличиться партнеру.