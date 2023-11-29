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Лидер таблицы «Витебск» уступил «Химику» в матче ЧБ по хоккею

29 ноября 2023 11:43
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А в чемпионате Беларуси по хоккею неожиданно оступился лидер. «Витебск» проиграл «Химику» в северном дерби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер таблицы «Витебск» уступил «Химику» в матче ЧБ по хоккею-1

Причем победили новополочане с запасом. Особенно заряжено они выглядели во втором отрезке. В течение 20 минут хозяева смогли забросить 4 шайбы. И только под занавес противостояния фаворит отквитал один гол. Но положение спасти не удалось. «Витебск» потерпел самое крупное поражение в нынешнем розыгрыше. В других матчах сильнее соперников были «Юность» и «Могилев».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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