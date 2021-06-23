Мини-футбол. Гомельский БЧ стал бронзовым призёром чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Гомельский БЧ – бронзовый призер чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В серии за третье место «железнодорожники» обыграли «Столицу». Для определения сильнейшего понадобились все три матча, решающий поединок проходил в Минске.

В основное время команды продемонстрировали невероятно результативный футбол: зрители увидели 14 забитых мячей. Причем голы между командами распределились поровну: коллективы отличились по шесть раз в основное время, и по разу – в дополнительное. В итоге победителя встречи и обладателя бронзовых медалей чемпионата определила серия пенальти, точнее в которой оказались игроки БЧ – 5:4.