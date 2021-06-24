Женская сборная Беларуси по баскетболу впервые за шесть лет вышла в полуфинал чемпионата Европы

Новости Беларуси. Наши девушки в квартете лучших команд континента. Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На стадии 1/4 финала были повержены шведки. Начало поединка лучше удалось соперницам, но в конце стартовой четверти подопечные Трофимовой перехватили инициативу. Второй отрезок белоруски начали с пятиочковым преимуществом, а к большому перерыву задел наших девушек вырос до 12 баллов. Третью и финальную четверть команды провели практически на равных, благодаря чему белоруски сохранили отрыв. Финальный счет – 58:46.

Таким образом, наша сборная сыграет в полуфинале женского Евробаскета в четвертый раз в истории и впервые за шесть лет. Путевку в финал белоруски оспорят с командой Франции.