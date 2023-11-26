«Мы будем гордиться этой победой!» Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Главная спортивная новость дня. Минское «Динамо» – чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В матче предпоследнего, 29-го тура столичные спортсмены нанесли выездное поражение бобруйской «Белшине» – 4:0. Набранные очки позволили стать недосягаемыми для соперников и досрочно забрать золото.

Начало будущему триумфу было положено в первом тайме. Автор голевого удара – Александр Сочивко. А после перерыва «бело-голубых» было просто не остановить. Гости действовали воодушевленно и заставили хозяев еще трижды начинать с центра поля. Таким образом, лучшим футбольным клубом страны спустя 19 лет вновь становится минское «Динамо».

Максим Швецов, игрок ФК «Динамо-Минск»:

Ощущения, конечно, только самые прекрасные, положительные. Для этого мы и тренируемся, играем. Все довольны, счастливы. Отдохнем сейчас пару деньков и снова в работу.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Болельщикам мы в первую очередь эту победу посвящаем, потому что ради них… Сколько бы их ни было, но та энергетика и эмоции, которые мы доставляем людям, нашим преданным болельщикам, за счет своей игры и завоевания чего-то значимого. Ради этого мы и занимаемся своим любимым делом. Поэтому, конечно, победа ребят заслужена. Мы будем гордиться этой победой. Но пускай болельщики наши испытают радость, которую они ждали многие годы.

Гродненский «Неман» остается с серебром. А вот спор за бронзу продолжается.