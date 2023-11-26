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«Мы будем гордиться этой победой!» Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

26 ноября 2023 14:23
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Новости Беларуси. Главная спортивная новость дня. Минское «Динамо» – чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В матче предпоследнего, 29-го тура столичные спортсмены нанесли выездное поражение бобруйской «Белшине» – 4:0. Набранные очки позволили стать недосягаемыми для соперников и досрочно забрать золото.

«Мы будем гордиться этой победой!» Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу-1

Начало будущему триумфу было положено в первом тайме. Автор голевого удара – Александр Сочивко. А после перерыва «бело-голубых» было просто не остановить. Гости действовали воодушевленно и заставили хозяев еще трижды начинать с центра поля. Таким образом, лучшим футбольным клубом страны спустя 19 лет вновь становится минское «Динамо».

«Мы будем гордиться этой победой!» Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу-4

Максим Швецов, игрок ФК «Динамо-Минск»:
Ощущения, конечно, только самые прекрасные, положительные. Для этого мы и тренируемся, играем. Все довольны, счастливы. Отдохнем сейчас пару деньков и снова в работу.

«Мы будем гордиться этой победой!» Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу-7

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Болельщикам мы в первую очередь эту победу посвящаем, потому что ради них… Сколько бы их ни было, но та энергетика и эмоции, которые мы доставляем людям, нашим преданным болельщикам, за счет своей игры и завоевания чего-то значимого. Ради этого мы и занимаемся своим любимым делом. Поэтому, конечно, победа ребят заслужена. Мы будем гордиться этой победой. Но пускай болельщики наши испытают радость, которую они ждали многие годы.

«Мы будем гордиться этой победой!» Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу-10

Гродненский «Неман» остается с серебром. А вот спор за бронзу продолжается.

«Мы будем гордиться этой победой!» Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу-13

Третьего медалиста мы узнаем в предстоящие выходные.

# Футбол Беларуси # Максим Швецов # Вадим Скрипченко # Фотофакт

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