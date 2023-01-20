Мужской спринт в Раубичах. Итоги второго дня этапа Кубка Содружества по биатлону

Заслуженное золото. Дмитрий Лазовский выиграл спринт на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За ходом гонки следила и наша съемочная группа. Подробности второго соревновательного дня знает Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Пятница ознаменовалась триумфом. Огромное количество зрителей приехало в Раубичи, чтобы поддержать своих любимых спортсменов, а белорусские биатлонисты в очередной раз продемонстрировали высокий класс.

Всего участие в спринтерской гонке принимали 10 наших спортсменов. Безусловно, наибольшую радость родным болельщикам смог подарить Дмитрий Лазовский. Парень стал одним из трех биатлонистов, которым удалось отстреляться на ноль. Это плюс неплохой темп позволили ему подняться на первую ступень пьедестала почета. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл спринт этапа Кубка Содружества в Раубичах. Подробнее.

Выходил на старт и лидер нашей сборной Антон Смольский. Спортсмен, возглавляющий общий зачет Кубка Содружества, не смог преодолеть огневые рубежи без осечек. Два промаха в стойке критически сказались на итоговой позиции земляка. Он расположился на шестом месте и принял участие в цветочной церемонии. Отметим, Антон по-прежнему сохранил у себя желтую майку лидера турнира. Антон Смольский на Кубке Содружества: гонка интересная, сложная, и где-то есть доля разочарования.