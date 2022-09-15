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Белорус Смольский выиграл мужской спринт на этапе Кубка Содружества в «Раубичах»

15 сентября 2022 14:07
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Новости Беларуси. Антон Смольский выиграл мужской спринт на втором летнем этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер белоруской сборной чисто прошел огневые рубежи и держал победную скорость на протяжении дистанции. Белорусский спортсмен на 1,5 секунды опередил россиянина Кирилла Бажина.  

Белорус Смольский выиграл мужской спринт на этапе Кубка Содружества в «Раубичах»-1

Третье время дня у еще одного биатлониста из России Эдуарда Латыпова. Стоит отметить, что хорошие результаты показали и другие белорусы. В десятку сильнейших вошли Дмитрий Лазовский, он занял 4-е место, Никита Лобастов расположился на 8-й позиции, а Иван Тулатин замкнул топ-10.  

Белорус Смольский выиграл мужской спринт на этапе Кубка Содружества в «Раубичах»-4

В субботу, 17 сентября, борьба продолжится. Спортсменам предстоит выявлять сильнейших в пасьюте. А завершится второй этап Кубка Содружества в воскресенье масс-стартами.  

# Биатлон # Антон Смольский # Кирилл Бажин # Эдуард Латыпов # Дмитрий Лазовский # Никита Лобастов # Иван Тулатин # Фотофакт

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