Белорус Смольский выиграл мужской спринт на этапе Кубка Содружества в «Раубичах»

Новости Беларуси. Антон Смольский выиграл мужской спринт на втором летнем этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер белоруской сборной чисто прошел огневые рубежи и держал победную скорость на протяжении дистанции. Белорусский спортсмен на 1,5 секунды опередил россиянина Кирилла Бажина.

Третье время дня у еще одного биатлониста из России Эдуарда Латыпова. Стоит отметить, что хорошие результаты показали и другие белорусы. В десятку сильнейших вошли Дмитрий Лазовский, он занял 4-е место, Никита Лобастов расположился на 8-й позиции, а Иван Тулатин замкнул топ-10.