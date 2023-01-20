Антон Смольский на Кубке Содружества: гонка интересная, сложная, и где-то есть доля разочарования

Новости Беларуси. Есть первая домашняя победа на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золото в спринте завоевал Дмитрий Лазовский. Подробности .

Лидер общего зачета Антон Смольский по ходу гонки также претендовал на медаль, однако два штрафных круга на последнем огневом рубеже лишили его шансов на подиум. В итоге серебряный призер Пекина стал шестым.

Антон Смольский, лидер общего зачета:

Гонка интересная, сложная. И где-то есть доля разочарования, но и много положительных моментов, таких как победа Дмитрия, это очень важный момент для нашей команды. Немного расстроен из-за стойки, из-за стрельбы стоя, но надеюсь, в дальнейшем не буду допускать таких ошибок.

В субботу, 21 января, в Раубичах болельщиков ожидает насыщенная соревновательная программа. Биатлонистам предстоит выявить сильнейших в гонках преследования.