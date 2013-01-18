Дарья Домрачева завоевала бронзу на Кубке мира и переместилась на второе место в общем зачете

Новости Беларуси. Шестой этап Кубка мира по биатлону, который начался в итальянском Антхольце, - последняя репетиция перед февральским первенством планеты. В неплохой форме подходит к главному старту сезона белоруска Дарья Домрачева. Сегодня она завоевала бронзу в спринтерской гонке, сообщили в программе СТВ-спорт.

Ключевым моментом, повлиявшим на результаты, стала высота над уровнем моря, превышающая отметку в 1600 метров. В таких условиях в борьбу за медали вступили 99 спортсменок.

Под 12 номером стартовала Дарья Домрачева. На стрельбе лежа она раз промахнулась, зато на стойке была точна. Вначале время Домрачевой улучшила финка Кайса Макарайнен, она также ошиблась на лежке. А затем обеих спортсменок превзошла Анастасия Кузьмина из Словакии, закрывшая все 10 мишеней.

В результате успешного выступления, Дарья Домрачева переместилась на второе место в общем зачете. От норвежки Туры Бергер ее отделяют 110 очков.