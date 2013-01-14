Дмитрий Дащинский – победитель второго кубкового этапа по фристайлу

Новости Беларуси. Начало 2013 года для ветерана белорусской сборной по фристайлу Дмитрия Дащинского ознаменовалось 13 победой на этапах Кубка мира.

На втором кубковом этапе, прошедшем в Канаде, двукратный призер Олимпийских игр поднялся на верхнюю ступень пьедестала. Он единственный из белорусов попал в суперфинальную четверку, где опередил хозяина турнира Тревиса Геррица, Чжу Хана из Китая и австралийца Дэвида Морриса.

Неделю назад в Пекине сильнейшие белорусские лыжные акробаты не выступали. В Стране кленового листа на старт вышли гранды. Правда, олимпийский чемпион Ванкувера Алексей Гришин не оправился от травм и стал лишь 16. Денис Осипов занял 7 место, Максим Густик – 27. Второй и третий этапы пройдут также за океаном, в США, сообщили в программе СТВ-спорт.

Дмитрий Дащинский, победитель этапа Кубка мира по фристайлу:

Это был третий день в сезоне, когда я исполнял тройные прыжки, день ото дня они улучшались, так что я остался доволен! Погодные условия были очень хорошими, склон и зона приземления – тоже, команда здорово потрудилась и все пошло так, как и должно быть.