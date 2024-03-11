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Белорусский тхэквондист Георгий Гурциев завоевал лицензию на Олимпиаду

11 марта 2024 10:49
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Плюс одна олимпийская лицензия. Георгий Гурциев отобрался на Игры в Париж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский тхэквондист Георгий Гурциев завоевал лицензию на Олимпиаду-1

На европейском квалификационном турнире, который принимала София, белорусский таэквондист в категории до 58 килограммов дошел до финала. Этого оказалось достаточно для завоевания пропуска на Олимпиаду. В категории свыше 80 килограммов одного шага до заветной лицензии не хватило Артему Плонису. В полуфинале он уступил словенцу Патрику Дивковичу. Но без медали белорус не остался – в поединке за бронзу Артем одержал победу над украинцем Андреем Гарбаром.

# Олимпиада 2024 # Георгий Гурциев # Артем Плонис

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