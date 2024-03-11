Белорусский тхэквондист Георгий Гурциев завоевал лицензию на Олимпиаду

На европейском квалификационном турнире, который принимала София, белорусский таэквондист в категории до 58 килограммов дошел до финала. Этого оказалось достаточно для завоевания пропуска на Олимпиаду. В категории свыше 80 килограммов одного шага до заветной лицензии не хватило Артему Плонису. В полуфинале он уступил словенцу Патрику Дивковичу. Но без медали белорус не остался – в поединке за бронзу Артем одержал победу над украинцем Андреем Гарбаром.