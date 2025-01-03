В Национальной хоккейной лиге этой ночью на лед выходило трио белорусов. Егор Шарангович отметился ассистом за «Калгари». Увы, это не уберегло от поражения от «Юты» 3:5. Наш форвард действовал в третьем звене, провел на льду 19 минут и заработал полезность +1. В сезоне в активе Шаранговича 11 очков в 31-й встрече. Представитель «Юты» Владислав Колячонок остался в запасе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вашингтон с Алексеем Протасом в составе капитулировал перед «Миннесотой» – 3:4. Отечественный нападающий получил +2 в коэффициент полезности. Также он четырежды угрожал неприятельским воротам. В регулярке у воспитанника Витебской школы хоккея 38 дуэлей и 32 бомбардирских действия.

Алексей Колосов пропустил 4 шайбы в проигранном противостоянии «Вегасу» – 2:5. Белорус появился в стартовом составе и справился с 22 бросками из 26. Процент отраженных составил 84,6.