Белоруска Полина Брагинец прошла в финал ЧЕ по борьбе среди спортсменок до 17 лет

Полина Брагинец пробилась в финал чемпионата Европы по борьбе среди спортсменок до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это гарантировало ей как минимум серебро. Решающая схватка состоится завтра, 14 мая, в вечерней сессии. К слову, выступают наши атлеты с национальной символикой.

Сетку белоруска прошла на одном дыхании. За день она провела три поединка и во всех победила за явным преимуществом со счетом 10:0. К примеру, в 1/2 не устояла сверстница из Греции Василики Караваноу. Соперницей за золото станет шведка Эмма Акар. Чуть не хватило до выхода в финал Маргарите Данилевич. Она уступила по последнему действию и оспорит бронзу. Также за третье место на пьедестале посражается Анастасия Лазарчик.

А вот Марк Кот уже стал обладателем бронзы. В малом финале наш атлет легко справился с представителем Сербии – 10:3. Более высокий класс отечественного борца был виден невооруженным взглядом. Ждем продолжения медальной традиции.