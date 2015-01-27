В Новополоцке прошел VIII международный гандбольный турнир имени Сергея Левина

Новости Беларуси. В Новополоцке прошел VIII гандбольный турнир имени Сергея Левина. На этот раз почтить память основателя новополоцкого гандбольного клуба приехали 10 команд из Беларуси, Латвии, России, Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева площадки, гандболисты клуба имени Левина, задали тон уже с первых матчей. Так, в дебютном поединке они разгромили гостей из подмосковного Королева.

Новоплочане не сходили с победной тропы до самого финала и в итоге добились убедительной победы – повержены все конкуренты.

Впрочем, их соперники не огорчились. Для многих такой турнир – прекрасная возможность хотя бы на час гандбольного времени вернуться в молодость.

Сергей Голубков, капитан сборной команды города Королев:

Настрой нормальный. Главное, чтобы уехать без травм. Уровень возрастной разный. Мне 52, а кому-то 20.