Прямой эфир

«Команда будет формироваться из лучших результатов». В Минском регионе завершён областной этап «Снежного снайпера»

29 января 2021 19:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти дни во всех регионах страны подходят к концу областные соревнования по биатлону «Снежный снайпер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 января в Раубичах состоялся финальный день у ребят из Минской области.

«Команда будет формироваться из лучших результатов». В Минском регионе завершён областной этап «Снежного снайпера»-1

Если в первый и второй день ребята соревновались в индивидуальных гонках, то подводили итог турнира смешанные эстафеты. Команды из 22 районов области вышли на старт в трех возрастных категориях.

«Команда будет формироваться из лучших результатов». В Минском регионе завершён областной этап «Снежного снайпера»-4

Условия у юных биатлонистов почти как у профессионалов: ребята соревнуются в одном из лучших биатлонных комплексов, к тому же у каждого региона в распоряжении вакс-кабина, где можно подготовить лыжный инвентарь.

«Команда будет формироваться из лучших результатов». В Минском регионе завершён областной этап «Снежного снайпера»-7

Виктор Василевский, заместитель директора Минского областного центра физического воспитания населения:
Команда будет формироваться из лучших результатов, показанных всеми спортсменами на областном этапе, поэтому после окончания соревнований мы совместно будем подводить итоги. Минская область будет представлена спортсменами, которые показали лучшие результаты.

«Команда будет формироваться из лучших результатов». В Минском регионе завершён областной этап «Снежного снайпера»-10

Алина Счеснович, участница соревнований по биатлону «Снежный снайпер»:
Сегодня бежала хорошо. Сначала выстрелила пять из пяти, потом – три из пяти. За это немножко стыдно. Забираться на горку, конечно, не так уж и легко, но очень даже весело.  

«Команда будет формироваться из лучших результатов». В Минском регионе завершён областной этап «Снежного снайпера»-13

По итогам соревновательного дня состоялись церемонии награждения. Проведение республиканского финала «Снежного снайпера» запланировано с 8 по 14 февраля, он также состоится в Раубичах.

# Биатлон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тренер нацкоманды по фристайлу: мобилизировались, адаптировались под эти условия и выступаем по факту
29 января 2021 18:35

Тренер нацкоманды по фристайлу: мобилизировались, адаптировались под эти условия и выступаем по факту

Егор Шарангович вместе с «Нью-Джерси» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ
29 января 2021 13:25

Егор Шарангович вместе с «Нью-Джерси» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ

«Юность» обыграла «Неман» в матче чемпионата Беларуси по хоккею
29 января 2021 13:00

«Юность» обыграла «Неман» в матче чемпионата Беларуси по хоккею