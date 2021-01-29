«Команда будет формироваться из лучших результатов». В Минском регионе завершён областной этап «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. В эти дни во всех регионах страны подходят к концу областные соревнования по биатлону «Снежный снайпер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 января в Раубичах состоялся финальный день у ребят из Минской области.

Если в первый и второй день ребята соревновались в индивидуальных гонках, то подводили итог турнира смешанные эстафеты. Команды из 22 районов области вышли на старт в трех возрастных категориях.

Условия у юных биатлонистов почти как у профессионалов: ребята соревнуются в одном из лучших биатлонных комплексов, к тому же у каждого региона в распоряжении вакс-кабина, где можно подготовить лыжный инвентарь.

Виктор Василевский, заместитель директора Минского областного центра физического воспитания населения:

Команда будет формироваться из лучших результатов, показанных всеми спортсменами на областном этапе, поэтому после окончания соревнований мы совместно будем подводить итоги. Минская область будет представлена спортсменами, которые показали лучшие результаты.

Алина Счеснович, участница соревнований по биатлону «Снежный снайпер»:

Сегодня бежала хорошо. Сначала выстрелила пять из пяти, потом – три из пяти. За это немножко стыдно. Забираться на горку, конечно, не так уж и легко, но очень даже весело.