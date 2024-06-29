Белорусские атлеты отметились призовыми местами на спортивных играх «Дети Азии»

В Якутске в самом разгаре международные спортивные игры «Дети Азии». Копилка сборной Беларуси пополняется наградами, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наши гимнастки завоевали две серебряные медали в отдельных видах – в упражнении с пятью обручами и композиции с пятью булавами. Россыпь наград разного достоинства завоевали представительницы женской борьбы. Дарья Свистунова в категории до 62-х килограммов праздновала победу, также в нашем активе серебро и три бронзы.