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Белорусские атлеты отметились призовыми местами на спортивных играх «Дети Азии»

29 июня 2024 12:23
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В Якутске в самом разгаре международные спортивные игры «Дети Азии». Копилка сборной Беларуси пополняется наградами, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские атлеты отметились призовыми местами на спортивных играх «Дети Азии»-1

Наши гимнастки завоевали две серебряные медали в отдельных видах – в упражнении с пятью обручами и композиции с пятью булавами. Россыпь наград разного достоинства завоевали представительницы женской борьбы. Дарья Свистунова в категории до 62-х килограммов праздновала победу, также в нашем активе серебро и три бронзы.

# Спортивные соревнования

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