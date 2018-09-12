«Можно готовить спортсменов на Олимпийские игры»: под Минском открыли первое чемпионское поле для гольфа

Загнать мяч в лунку! На днях под Минском открылось новое чемпионское поле для гольфа.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Белорусской ассоциации гольфа – Владимир Дражин и председатель комитета Белорусской ассоциации гольфа по гандикапам – Дмитрий Семченко.

Где открылось первое чемпионское гольф-поле международного стандарта?

Владимир Дражин, председатель Белорусской ассоциации гольфа:

6 сентября этого года в Большом Стиклево в Минском районе открылась первое чемпионское гольф-поле международного стандарта. 18 лунок, где можно проводить и наши отечественные мероприятия по игре в гольф, так и международные, и вести подготовку наших спортсменов на Олимпийские игры, поскольку гольф является олимпийской дисциплиной.