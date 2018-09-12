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«Можно готовить спортсменов на Олимпийские игры»: под Минском открыли первое чемпионское поле для гольфа

12 сентября 2018 10:09
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Загнать мяч в лунку! На днях под Минском открылось новое чемпионское поле для гольфа.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Белорусской ассоциации гольфа – Владимир Дражин и председатель комитета Белорусской ассоциации гольфа по гандикапам – Дмитрий Семченко.

Где открылось первое чемпионское гольф-поле международного стандарта?

Владимир Дражин, председатель Белорусской ассоциации гольфа:
6 сентября этого года в Большом Стиклево в Минском районе открылась первое чемпионское гольф-поле международного стандарта. 18 лунок, где можно проводить и наши отечественные мероприятия по игре в гольф, так и международные, и вести подготовку наших спортсменов на Олимпийские игры, поскольку гольф является олимпийской дисциплиной.

«Можно готовить спортсменов на Олимпийские игры»: под Минском открыли первое чемпионское поле для гольфа-1

В настоящее время идёт строительство поля для мини-гольфа в Несвиже, где в местном педагогическом колледже ведется подготовка преподавателей физической культуры, и которые будут иметь уже специализацию преподавать дисциплину гольф и мини-гольф.

«Можно готовить спортсменов на Олимпийские игры»: под Минском открыли первое чемпионское поле для гольфа-4

Как развивается гольф в Беларуси? Сколько игроков в гольф в Беларуси? Где созданы поля для мини-гольфа? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Белорусские спортсмены # Дмитрий Семченко # Фотофакт

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