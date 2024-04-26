Игорь Бокий выиграл третье золото на ЧЕ по параплаванию

На сей раз ему не было равных на дистанции 50 метров вольным стилем. Земляк вначале оказался самым быстрым в квалификации, а затем стал лучшим и в финале. Всего по итогам пяти дней у сборной Беларуси шесть медалей. 26 апреля будут разыграны 19 комплектов наград.