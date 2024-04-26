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Игорь Бокий выиграл третье золото на ЧЕ по параплаванию

26 апреля 2024 10:51
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На чемпионате Европы по параплаванию продолжает блистать Игорь Бокий. Он выиграл уже третье золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Бокий выиграл третье золото на ЧЕ по параплаванию-1

На сей раз ему не было равных на дистанции 50 метров вольным стилем. Земляк вначале оказался самым быстрым в квалификации, а затем стал лучшим и в финале. Всего по итогам пяти дней у сборной Беларуси шесть медалей. 26 апреля будут разыграны 19 комплектов наград.

# Плавание

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