2 бронзы и серебро – промежуточный итог выступления белорусов на ЧЕ по боксу в Сербии

Две бронзы и как минимум серебро. Таков промежуточный итог выступления белорусов на чемпионате Европы по боксу в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В вечерней сессии дорогу в финал выбил Алексей Алферов. В поединке 1/2 он не оставил шансов итальянцу Винченце Лицци. Соперник уже в стартовом раунде дважды побывал в нокдауне, после чего отказался от борьбы. Выход в финал гарантировал нашему спортсмену как минимум второе место на пьедестале. А обладательницами бронзы стали Арина Данильчик и Виктория Кебикова.