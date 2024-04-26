Прямой эфир

2 бронзы и серебро – промежуточный итог выступления белорусов на ЧЕ по боксу в Сербии

26 апреля 2024 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Две бронзы и как минимум серебро. Таков промежуточный итог выступления белорусов на чемпионате Европы по боксу в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

2 бронзы и серебро – промежуточный итог выступления белорусов на ЧЕ по боксу в Сербии-1

В вечерней сессии дорогу в финал выбил Алексей Алферов. В поединке 1/2 он не оставил шансов итальянцу Винченце Лицци. Соперник уже в стартовом раунде дважды побывал в нокдауне, после чего отказался от борьбы. Выход в финал гарантировал нашему спортсмену как минимум второе место на пьедестале. А обладательницами бронзы стали Арина Данильчик и Виктория Кебикова.

# Мировой бокс

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Бокий выиграл третье золото на ЧЕ по параплаванию
26 апреля 2024 10:51

Игорь Бокий выиграл третье золото на ЧЕ по параплаванию

Юношеская сборная Беларуси обыграла команду Таджикистана на Кубке Развития УЕФА
26 апреля 2024 10:50

Юношеская сборная Беларуси обыграла команду Таджикистана на Кубке Развития УЕФА

Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Мадриде
25 апреля 2024 20:51

Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Мадриде

Алексей Алфёров вышел в финал ЧЕ по боксу в Белграде
25 апреля 2024 20:46

Алексей Алфёров вышел в финал ЧЕ по боксу в Белграде

Мария Гнедчик вышла в финал третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште
25 апреля 2024 20:45

Мария Гнедчик вышла в финал третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште

Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско–юношеских спортивных школ
25 апреля 2024 20:32

Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско–юношеских спортивных школ

Финалистов турнира по боксу имени Ботвинника определили в Минске
25 апреля 2024 19:05

Финалистов турнира по боксу имени Ботвинника определили в Минске

Две медали завоевали белорусы на этапе Кубка мира по шашкам-64
24 апреля 2024 21:03

Две медали завоевали белорусы на этапе Кубка мира по шашкам-64

Стали известны соперницы белорусских теннисисток на турнире в Мадриде 
24 апреля 2024 21:03

Стали известны соперницы белорусских теннисисток на турнире в Мадриде 

Алёна Фалей вышла в 1/8 финала турнира в португальском Оэйраше
24 апреля 2024 21:02

Алёна Фалей вышла в 1/8 финала турнира в португальском Оэйраше

Сборная Беларуси по хоккею готовится к турнирам в Казахстане и России – комментарий Квартальнова
24 апреля 2024 20:33

Сборная Беларуси по хоккею готовится к турнирам в Казахстане и России – комментарий Квартальнова

Всемирный день настольного тенниса отпраздновали в Беларуси
23 апреля 2024 20:57

Всемирный день настольного тенниса отпраздновали в Беларуси