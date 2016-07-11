«Шахтер» вышел в Юношескую Лигу УЕФА, обыграв по пенальти минское «Динамо»

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» представит Беларусь в следующем розыгрыше футбольной Лиги чемпионов. Правда, пока только юношеской. В воскресенье юные горняки переиграли в золотом матче сверстников из минского «Динамо».

По итогам 34-х туров соперники набрали одинаковое количество очков. Для разрешения таких ситуаций регламент предусматривает проведение чемпионского матча.

В основное время зрители голов не увидели, зато драматичной получилась серия послематчевых пенальти, где удача улыбнулась солигорчанам, рассказали в программе СТВ-Спорт.