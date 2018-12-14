Прямой эфир

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею проиграла Германии на ЧМ в первом дивизионе

14 декабря 2018 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодёжная сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в первом дивизионе,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею проиграла Германии на ЧМ в первом дивизионе-1

Парни Дмитрия Кравченко крупно уступили главным конкурентам за единственную путёвку – Германии. Провальным стал для нашей молодёжки первый период, в котором белорусы пропустили трижды.

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею проиграла Германии на ЧМ в первом дивизионе-4

Итоговый счет поединка 5:1 в пользу немцев. Теперь наша команда имеет призрачные шансы на выход в элиту. 15 декабря играем против Латвии. И на этом чемпионат для нас завершится.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Биатлон. Ирина Кривко заняла 6 место в женском спринте на этапе Кубка мира
14 декабря 2018 10:21

Биатлон. Ирина Кривко заняла 6 место в женском спринте на этапе Кубка мира

Женские «Цмоки» разгромили баскетболисток из «Инвенты» в матче кубка ФИБА
14 декабря 2018 10:15

Женские «Цмоки» разгромили баскетболисток из «Инвенты» в матче кубка ФИБА

БАТЭ разгромил ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы
13 декабря 2018 20:13

БАТЭ разгромил ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы