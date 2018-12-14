Женские «Цмоки» разгромили баскетболисток из «Инвенты» в матче кубка ФИБА

Таким образом, команда одержала вторую победу на турнире. Первые две четверти «огнедышащие» минимально уступали соперницам из России, однако в третьей десятиминутке белоруски повернули игру в свою сторону. «Цмоки» всё больше и больше отрывались от соперниц и завершили игру с уверенным преимуществом – 72-55.

Виктория Гаспер, игрок БК «Цмоки-Минск»:

Почувствовали уверенность, тренер немножко напихал, что нужно более активно атаковать из-под кольца, обыгрывать один на один в защите. Мы неплохо справлялись, у нас проблемы больше в нападении. Если в будущем мы будем участвовать в этом турнире, то уже есть с чем сравнить, есть над чем поработать, знаешь более или менее свои ошибки. Я думаю, в будущем мы сможем пройти дальше.