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БАТЭ разгромил ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы

13 декабря 2018 20:13
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Новости Беларуси. БАТЭ провел очередной поединок в рамках групповой стадии Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Желто-синие» в гостях сражались с ПАОКом и добились важной победы.

БАТЭ разгромил ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы-1

Уже в первом тайме чемпион Беларуси отгрузил три мяча в ворота хозяев. Но второй тайм стал еще эмоциональнее. Сперва греки отыграли один мяч, а затем заработали для Сигневича красную карточку. Но БАТЭ смог выстоять и победить.

Таким образом, команда набирает 9 очков и занимает второе место в группе. БАТЭ выходит в 1/16 финала турнира.

# Футбол # Фотофакт

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