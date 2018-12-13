БАТЭ разгромил ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы

Новости Беларуси. БАТЭ провел очередной поединок в рамках групповой стадии Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Желто-синие» в гостях сражались с ПАОКом и добились важной победы.

Уже в первом тайме чемпион Беларуси отгрузил три мяча в ворота хозяев. Но второй тайм стал еще эмоциональнее. Сперва греки отыграли один мяч, а затем заработали для Сигневича красную карточку. Но БАТЭ смог выстоять и победить.

Таким образом, команда набирает 9 очков и занимает второе место в группе. БАТЭ выходит в 1/16 финала турнира.