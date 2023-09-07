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Обладателем Кубка Могилёвской области по футболу стала белыничская «Друть»

07 сентября 2023 20:09
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Новости Беларуси. На городском стадионе Белыничей состоялся финальный матч Кубка Могилевской области по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обладателем Кубка Могилёвской области по футболу стала белыничская «Друть»-1

В решающем поединке за региональный трофей встретились местная «Друть» и могилевский БГУТ. Переполненные трибуны активно поддерживали своих. И футболисты «Друти» отплатили болельщикам сполна – красивой игрой и положительным результатом. Первый гол в ворота студентов забил капитан команды Александр Клещенок, а второй на счету Антона Воробьева. Отметим, в составе «Друти» играл выходец из Белыничей, заместитель министра информации Беларуси Андрей Кунцевич. Таким образом, команда «Друть» одержала победу над дружиной «Технолог-БГУТ» со счетом 2:0 и завоевала Кубок Могилевской области.

Обладателем Кубка Могилёвской области по футболу стала белыничская «Друть»-4

Сергей Пласконный, главный тренер ФК «Друть»:
Я думаю, сегодня наша команда была достойна победы. Пускай чуть-чуть, но она была сильнее команды финалиста. Каждая победа по-своему хороша. И сегодня мы доставили огромную радость нашим болельщикам. Я думаю, это очень приятно – после 8 лет небытия белыничский футбол вернулся на чемпионат Могилевской области.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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