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Молодёжная сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с Андоррой в квалификации на чемпионат Европы

24 марта 2023 20:05
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Молодежная сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 21-го года, провела первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы – 2025. Поединок состоялся в Армении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с Андоррой в квалификации на чемпионат Европы-1

Подопечные Сергея Ясинского сыграли с дружиной Андорры. В этом матче счет так и не был открыт. В итоге зафиксирована нулевая ничья. Во вторник, 28 марта, в Афинах белорусы сыграют с командой Греции. Отметим, также в нашей отборочной группе дружины Португалии, Фарерских островов и Хорватии. Прямой пропуск на Евро получит только победитель группы.

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# Футбол # Сергей Ясинский # Фотофакт

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