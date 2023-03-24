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Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромно уступила Португалии в квалификации к ЧЕ

24 марта 2023 10:44
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Новости Беларуси. Мини-футбольная сборная Беларуси, составленная из исполнителей до 19 лет, разгромно уступила команде Португалии в квалификации к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромно уступила Португалии в квалификации к ЧЕ-1

Все было ясно после первого же отрезка. Его наши парни проиграли 0:6. А за оставшееся время пропустили еще три гола. Сегодня, 24 марта, сыграем со сверстниками из Словакии, которые накануне проиграли дружине Косово 1:7.  

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# Мини-футбол # Фотофакт

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