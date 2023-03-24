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НХЛ. Алексей Протас отметился в матче между «Вашингтоном» и «Чикаго»

24 марта 2023 10:41
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Алексей Протас отметился бомбардирским действием во втором матче к ряду в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ночь на 24 марта «Вашингтон» камня на камне не оставил от «Чикаго» – 6:1. Посильную помощь в общий триумф внес наш форвард.  

НХЛ. Алексей Протас отметился в матче между «Вашингтоном» и «Чикаго»-1

Белорус заработал ассист при третьем голе своей дружины. Форвард подключился к атаке, перетянул на себя внимание защитника и оставил партнера фактически один на один со стражем ворот. Дауд был идеально точен. Всего же наш хоккеист провел на площадке почти 10 минут и заработал «+2» коэффициента полезности.  

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# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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