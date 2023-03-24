«Впечатления просто космические». В Минске состоялся финал соревнований по хоккею «Золотая шайба» в дивизионе «Б»

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» состоялся финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков на призы Президента Беларуси «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучших определяли дружины старшей возрастной группы в дивизионе «Б».

Это команды из городов, в которых нет крытых ледовых площадок. У ребят нет возможности регулярно тренироваться. Но здесь, на столичной арене, они стараются и выкладываются на максимум. «Золотая шайба» проходит раз в год. И выиграть турнир – большое достижение. На этот раз спортивная фортуна улыбнулась команде «Алмаз» из Гродненской области.

Алексей Петрикевич, тренер хоккейной команды «Алмаз» (Гродненская область):

Может быть, в хоккейном мастерстве уровень не очень высокий, это любительский детский хоккей, но уровень эмоций, уровень переживаний, накала от происходящего просто зашкаливают. Достойны Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Слезы наворачиваются, и большая радость за ребят, за Гродненскую область.

Владислав Костюкевич, капитан хоккейной команды «Алмаз» (Гродненская область):

Это, в принципе, единственный наш турнир, на котором мы можем показать свои возможности, и это последний год, в котором мы играем. Важно было все-таки завершить это все красиво.

Дмитрий Еда, тренер хоккейной команды «Алмаз» (Гродненская область):

Впечатления просто космические. Очень довольны, что наши районные традиции любительского хоккея в очередной раз позволили нам участвовать в этом празднике, на мундиале любительского детского хоккея.