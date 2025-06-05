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Арина Соболенко вышла в финал второго в сезоне турнира серии Большого шлема

05 июня 2025 18:25
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Арина Соболенко вышла в финал второго в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперницах у первой ракетки мира значилась пятая в топе и действующая победительница соревнований – полька Ига Швентек. Противостояния этих спортсменок всегда проходили в яркой борьбе и сегодняшний матч не стал исключением. В стартовом сете белоруска вела 4:1, но затем растеряла преимущество и исход партии решился на тай-брейке, который наша прима оставила за собой. 

Во втором отрезке сильнее была уже оппонентка. Однако в третьем сете Соболенко доминировала на корте и навесила баранку своей визави. Победа – 7:6; 4:6; 6:0. А вместе с ней и пропуск в первый титульный поединок «Ролан Гаррос» в карьере.

# Теннис

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