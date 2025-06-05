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Песок, лес и волейбол – юные спортсмены продолжают тренировки в оздоровительном лагере

05 июня 2025 18:24
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Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона. 16 наград нашли своих обладателей и в отечественном календаре сейчас пауза, но только не у подрастающего поколения. Юные волейболисты проводят подготовку не зависимо от поры года и находят время как для отдыха, так и для тренировок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности у Юлии Силипицкой.

Песок, лес и волейбол – юные спортсмены продолжают тренировки в оздоровительном лагере-2

Песок под ногами, лес вокруг и конечно волейбол, без которого мальчишки и девочки уже не мыслят свою жизнь. Ребята летом, в поте лица, работают на перспективу.

Команды «Столица» и «Минчанка» – фавориты отечественного волейбола. Их представительство ощутимо и в национальной команде. Чтобы достичь успеха в будущем, необходимо планирование со старта карьеры и не на год. Самое главное в детском волейболе – правильно сочетать нагрузки и отдых.

Песок, лес и волейбол – юные спортсмены продолжают тренировки в оздоровительном лагере-4

Артур Селявко, тренер СДЮШОР ВК «Минск»:
Делаем акцент на сохранении интереса к волейболу, на улучшение физической подготовки. Очень большое внимание уделяем атмосфере в команде, командному духу и честному соперничеству.

После напряженного года девчата и парни (им по 12) с радостью упаковали чемоданы и приехали в оздоровительный лагерь. Две тренировки, пятиразовое питание и, конечно, вечерняя дискотека.

Подробности в видео.

# Волейбол

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