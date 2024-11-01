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МХЛ подвела итоги второго месяца регулярного чемпионата

01 ноября 2024 19:37
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Молодежная хоккейная лига подвела итоги второго месяца регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

МХЛ подвела итоги второго месяца регулярного чемпионата-1

По итогам октября эксперты определили по три лучших игрока от каждой конференции и по одному новичку. На заметных ролях в топе находятся и белорусские хоккеисты. Среди защитников лучшим стал Константин Волочко, выступающий за «Динамо-Шинник». В октябре он провел 9 матчей и набрал 8 очков при показателе полезности +5. Лучшим защитником «Востока» стал отечественный игрок обороны челябинского клуба «Белые Медведи» Доминик Миканович. Он сыграл в ушедшем месяце четыре матча, забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности +9.

# Хоккей

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