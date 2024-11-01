МХЛ подвела итоги второго месяца регулярного чемпионата

По итогам октября эксперты определили по три лучших игрока от каждой конференции и по одному новичку. На заметных ролях в топе находятся и белорусские хоккеисты. Среди защитников лучшим стал Константин Волочко, выступающий за «Динамо-Шинник». В октябре он провел 9 матчей и набрал 8 очков при показателе полезности +5. Лучшим защитником «Востока» стал отечественный игрок обороны челябинского клуба «Белые Медведи» Доминик Миканович. Он сыграл в ушедшем месяце четыре матча, забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности +9.