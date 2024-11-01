«Химик» прервал 5-матчевую серию поражений в игре с «Гомелем»

В хоккейной экстралиге 31 октября состоялись три матча. «Витебск» дома обыграл «Авиатор» – 5:1. «Медведи» одержали четвертую победу подряд. «Брест» с таким же счетом (5:1) был сильней «Лиды», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олег Малашкевич, главный тренер ХК «Брест»:

Сегодня игра была очень тяжелая. И эмоционально, и соперник был очень мотивирован на победу. Благодарен ребятам, что они выдержали натиск и довели игру до победного конца. И большую благодарность хочу сказать болельщикам за их поддержку, за нашего «шестого игрока».