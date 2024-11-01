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«Химик» прервал 5-матчевую серию поражений в игре с «Гомелем»

01 ноября 2024 14:29
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В хоккейной экстралиге 31 октября состоялись три матча. «Витебск» дома обыграл «Авиатор» – 5:1. «Медведи» одержали четвертую победу подряд. «Брест» с таким же счетом (5:1) был сильней «Лиды», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Химик» прервал 5-матчевую серию поражений в игре с «Гомелем»-1

Олег Малашкевич, главный тренер ХК «Брест»:
Сегодня игра была очень тяжелая. И эмоционально, и соперник был очень мотивирован на победу. Благодарен ребятам, что они выдержали натиск и довели игру до победного конца. И большую благодарность хочу сказать болельщикам за их поддержку, за нашего «шестого игрока».

«Химик» прервал 5-матчевую серию поражений в игре с «Гомелем»-3

«Химик» прервал пятиматчевую серию поражений. Новополочане на выезде лишь в серии буллитов одолели «Гомель» – 2:1. Победный буллит оформил Артем Землянкин.

# Хоккей

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