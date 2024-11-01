Более 200 граций принимают участие в турнире по художественной гимнастике памяти Ларисы Годиевой

Масштабные состязания уже в 35-й раз собирают спортсменок из разных уголков мира. В 2024 году конкуренцию белорусским звездочкам приехали составить грации из России, Казахстана, Кыргызстана и Люксембурга. Оспаривать награды юные гимнастки будут в девяти возрастных категориях. Для некоторых этот международный старт стал первым в карьере. Здесь подрастающее поколение не только получает соревновательный опыт, но и имеет возможность проявить себя.

Александра Пигуль, участница турнира: Я люблю выступать, потому что я дарю радость себе и зрителям. Было тяжело моментами готовиться, но я смогла сюда приехать. Здесь много спортсменок, и есть у каждой чему поучиться и вдохновиться.

Елизавета Блеклова, участница турнира (Россия): Белорусские гимнастки очень сильные, я вдохновляюсь их программами. Очень интересные программы, много интересных элементов с предметом. Мне очень нравятся их программы, можно что-то интересное у них взять.

Марина Гончарова, главный судья турнира:

Это очень яркий и значимый турнир для юных гимнасток в нашей стране. Потому что у нас не так много международных соревнований такого масштаба, которого достиг этот турнир за 35 лет. Каждый год, скажу, приезжает все больше гостей, и конкуренция нарастает.

Турнир каждый год открывает двери в большой спорт многим гимнасткам, среди которых призеры Олимпийских игр, чемпионки мира и Европы.