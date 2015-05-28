Молодежный хоккей Беларуси в сезоне-2014-15: возвращение 19-леток в элиту и неудача юниоров

Снова в элите! Спустя семь лет наша молодежная сборная возвращается в сильнейший дивизион мирового хоккея.

Команда 19-леток под руководством Павла Перепехина добыла историческую победу в итальянском Азиаго.

Достижение тем более ценно, что два года назад в Азиаго эти же парни, но с другим тренером, Андреем Ковалевым, проиграли на юношеском чемпионате мира. Тогда наша сборная заняла четвертое место и выйти в элиту не смогла. На этот раз все получилось как нельзя лучше: в пяти матчах добыты пять побед, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Павел Перепехин, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Почувствовали, что наконец-то сделали. Не только для себя, но и для страны, для будущего поколения, для ребят, которые имеют возможность играть в группе А. Все-таки это другой уровень, другой опыт для них. Я думаю, что это даст толчок к развитию детского хоккея в нашей стране. Давно не были в элите. Это праздник.

Два года назад играли на таком же турнире, будучи юношеской сборной. И провели не очень хорошо. Все были действительно мотивированы, хотели победить и доказать прежде всего самим себе, многим другим, что тогда была, может, какая-то неудача, может, не повезло где-то. Действительно, они были мотивированы в каждой игре, были командой.

Юниорская сборная нашей страны повышения в классе не добилась. 18-тилетки, выступавшие в группе А дивизиона 1 чемпионата мира, вернулись из Венгрии ни с чем.

Хотя счастье было так возможно. На пути белорусов к заветному первому месту стали датчане, обыгравшие подопечных Евгения Буцкевича в овертайме. Матч получился драматичным: белорусы по его ходу вели с разницей в две шайбы, но преимущество не удержали.

Во всех остальных встречах наши парни добились побед, но не все уже зависело от них. Датчане же осечек не допускали и в итоге заняли первое место. Белорусы – вторые.