Молодежный чемпионат мира по хоккею, дивизион 1: Беларусь разгромила Польшу и Австрию

Начала турнир наша сборная с крупной уверенной победы. Интересно, что при таком счете никому из белорусов забросить дважды не удалось, а самым результативным оказался защитник Никита Мицкевич, к шайбе добавивший две голевые передачи.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Настрой был очень хороший на игру. Все мы понимали и попытались ребятам донести, что первая игра с любым соперником на таком ответственном турнире обязательно будет очень нервозная. Ребята, в принципе, выполнили установку на игру.

Этот счет был выстрадан. Поляки – команда неуступчивая. И то, что результат положительный, радует.

Матч с австрийцами также принес нашей команде полновесные три очка. Самым же результативным игроком встречи стал Владислав Журавлев – шайба и два ассистентских балла.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Во-первых, мы объяснили ребятам, донесли и на утренней раскатке, где мы должны были улучшить, где имеем возможность улучшить нашу игру, потом провели собрание. Посмотрели матч австрийцев и венгров. Игра была очень живая, интересная.

Могу сказать, что в игре с австрийцами команда на 85% выполнила план на игру.

Между тем, в остальных поединках турнира наблюдалась ожесточенная борьба, и даже казахи, наряду с белорусами считающиеся фаворитами, потеряли очки в противостоянии с украинцами, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Именно с казахской сборной подопечные Михаила Васильева и проведут заключительный матч турнира. И он, скорее всего, будет решающим.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Команды с постсоветского пространства, такие как Украина, Казахстан, всегда очень опасны. Они играют в хороший комбинационный хоккей. Я надеюсь, что ребята справятся с этим давлением, справятся с эмоциями. А мы можем им в этом только помочь.

11 апреля

Беларусь – Польша 7:0

Мицкевич, 5

Каракулько, 19

Желнеровский, 26

Гаврус, 26

Кубраков, 28

Хенкель, 40

В. Вальков, 46

12 апреля

Беларусь – Австрия 5:1

Каракулько, 19

Журавлев, 20

Хенкель, 21

Лисовец, 27

М. Вальков, 35

Бишофбергер, 48