Молодежный чемпионат мира по хоккею, дивизион 1: Беларусь разгромила Польшу и Австрию

Начала турнир наша сборная с крупной уверенной победы. Интересно, что при таком счете никому из белорусов забросить дважды не удалось, а самым результативным оказался защитник Никита Мицкевич, к шайбе добавивший две голевые передачи.
Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:
Настрой был очень хороший на игру. Все мы понимали и попытались ребятам донести, что первая игра с любым соперником на таком ответственном турнире обязательно будет очень нервозная. Ребята, в принципе, выполнили установку на игру.
Этот счет был выстрадан. Поляки – команда неуступчивая. И то, что результат положительный, радует.
Матч с австрийцами также принес нашей команде полновесные три очка. Самым же результативным игроком встречи стал Владислав Журавлев – шайба и два ассистентских балла.
Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:
Во-первых, мы объяснили ребятам, донесли и на утренней раскатке, где мы должны были улучшить, где имеем возможность улучшить нашу игру, потом провели собрание. Посмотрели матч австрийцев и венгров. Игра была очень живая, интересная.
Могу сказать, что в игре с австрийцами команда на 85% выполнила план на игру.
Между тем, в остальных поединках турнира наблюдалась ожесточенная борьба, и даже казахи, наряду с белорусами считающиеся фаворитами, потеряли очки в противостоянии с украинцами, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.
Именно с казахской сборной подопечные Михаила Васильева и проведут заключительный матч турнира. И он, скорее всего, будет решающим.
Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:
Команды с постсоветского пространства, такие как Украина, Казахстан, всегда очень опасны. Они играют в хороший комбинационный хоккей. Я надеюсь, что ребята справятся с этим давлением, справятся с эмоциями. А мы можем им в этом только помочь.
11 апреля
Беларусь – Польша 7:0
Мицкевич, 5
Каракулько, 19
Желнеровский, 26
Гаврус, 26
Кубраков, 28
Хенкель, 40
В. Вальков, 46
12 апреля
Беларусь – Австрия 5:1
Каракулько, 19
Журавлев, 20
Хенкель, 21
Лисовец, 27
М. Вальков, 35
Бишофбергер, 48