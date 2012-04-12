Эван Лайсачек, олимпийский чемпион Ванкувера, провел мастер-класс для белорусских фигуристов

Новости Беларуси. Американский фигурист Эван Лайсачек приехал в Минск. Программа пребывания гостя весьма насыщена. Это выступление перед студентами, встречи со спортсменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А сегодня на «Минск-Арене» для наших фигуристов была организована особая тренировка. Талантливый американец поделился мастерством как с юными, так и с опытными белорусскими спортсменами. Он сразу отметил потенциал ребят и большие возможности спортивного комплекса.

Эван Лайсачек, олимпийский чемпион по фигурному катанию:

Он очень красив. Вчера была экскурсия – я до сих пор под впечатлением. Возможно, это лучшее спортивное сооружение в мире. Думаю, участники чемпионата мира среди юниоров остались довольны и в дальнейшем у вас будут проводиться турниры высокого уровня. Прекрасный лед, сегодняшнее катание всем доставило удовольствие.