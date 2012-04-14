В рамках хоккейного «Евровызова» сборная Беларуси в Минске уступила по буллитам в двух матчах шведам

Печально, но уже привычно, потому что не в первый раз, мы наблюдали, как «Минск-Арена» лениво, словно нехотя заполнялась болельщиками. Во вторник их пришло 7 тысяч 800, в среду – 7 тысяч 400. То есть, в два раза меньше, чем обычно ходит на «Динамо». А ведь сборная изначально – понятие более универсальное, чем клуб: она для всех, она общая. И почему минчане национальную команду игнорируют – большая загадка.

Может быть, болельщики посмотрели на состав и сделали вывод: нет звезд – нет зрелища. Ростер белорусской сборной действительно не впечатлял. Как и игра: временами нетривиальные ходы белорусских защитников ставили в тупик – соперников, нас, да и их самих.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Я хочу дать возможность всем защитникам. Я хочу видеть уровень, когда хорошие соперники.

Кари просто устал объяснять журналистам, с русского переходя на финский, английский и даже шведский: он просматривает кандидатов не на чемпионат мира-2012, а на чемпионат-2014. То есть готовит сани летом. Шведы, кстати, «Евровызов» используют таким же образом: те, кто играл в Минске, в Стокгольме будут, скорее всего, зрителями.

Пер Мортс, главный тренер сборной Швеции:

А вы как думаете? 2-3-4 игрока из этой сборной? Возможно.

С молодежью или без, но сборная показала неплохой хоккей. Пусть и фрагментами. Во всяком случае, придирчивый Хейккиля отметил прогресс после неудачного выступления в Австрии, за который он устроил команде настоящий разнос.

Константин Кольцов, сборная Беларуси:

Я думаю, там все было: и общие, и индивидуальные ошибки. Будем стараться, работать.

В первом матче белорусам не хватило каких-то трех минут, чтобы напомнить нам о Солт-Лейк-Сити: Даниэльссон перевел встречу в овертайм, а в серии буллитов нашей команде просто не повезло – 3:4.

Александр Кулаков, сборная Беларуси:

Я считаю, что мы хорошо играли, просто новые составы, новые звенья, новые ребята, новая тактика. Хотим довести до автоматизма, потому что сейчас на льду думает больше как выполнить установку тренера, а не машинально ее выполняем. Поэтому за счет этого и есть где-то провалы в игре.

Кулаков среди тех, кто оба матча может занести себе в актив. Динамовцы вообще сыграли роль заводил. Недаром фан-сектор затянул «Кто вы без «Динамо». Это, может быть, и неправильно по форме, но верно – по сути. Для Кулакова, кстати, шайба шведам – первая аж с 22 ноября, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Александр Кулаков, сборная Беларуси:

Когда не забиваешь долго, думаешь, как забить, а не выходишь играть.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Я думаю, что это его уровень.

Отлично сыграло и другое динамовское звено: Стась – Мелешко – Дрозд. Последний отличился в третьем матче кряду.

Сергей Дрозд, сборная Беларуси:

Вернулись к Стасику, к Димке Мелешко. У меня с ними хорошо получалось в «Динамо» играть. Плюс везение. Так что получается играть, иногда залетает.

Игра динамовских звеньев и отличные действия в рамке в первом матче Коваля, а во втором – Мезина, и стали самым приятным впечатлением от нашей команды в поединках с шведами. Вторая встреча вообще получилась у подопечных Хейккиля лучше, хоть результат и был тем же – поражение в серии буллитов – 1:2.

Дмитрий Мелешко, сборная Беларуси:

Еще больше чем вчера выполнили установку, играли, чтобы не ошибиться. Меньше было ошибок, поэтому меньше пропустили.

Гадание на кофейной гуще: кто поедет в Финляндию, и кого с кем поставят – любимое сейчас развлечение журналистов и специалистов. И кое-какие черты команды уже вырисовываются: помимо двух динамовских троек и обоих вратарей, определился, видимо, тренерский штаб с обороной (ее составят, скорее всего, пары Коробов – Денисов, Стасенко – Черноок и Костюченок – Горошко). Еще сложилась неплохая связка Кольцов – Ковыршин, которая цельно смотрелась и с Колосовым, и с Павловичем.

Константин Кольцов, сборная Беларуси:

Не знаю, это Кари надо спросить. Мы, в принципе, выполняем систему, поэтому все знают, что делать на льду. Стараются, по крайней мере. Поэтому особой разницы нет с кем выходить на лед.

По сути, учитывая анонсированный приезд Грабовского и Степанова, который уже тренируется с командой, осталось тренерскому штабу определиться с двумя вакансиями в атаке и, может быть, седьмым защитником. Однако пока отказываться от услуг остальных игроков Хейккиля не спешит.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Слишком рано говорить кто будет, а кто нет. Через две недели как минимум посмотрим.

В общем-то, желание тренера потянуть время понятно: неясна ситуация с Демагиным, непонятно, оправится ли от травмы Угаров, да и с Калюжным в финальных матчах все может случиться. Сборная теперь – в режиме подготовки и в состоянии ожидания.

Дмитрий Мелешко, сборная Беларуси:

Вообще, приедет еще много людей. Сейчас мы проделаем большой объем работы и в зале, и на льду. Будут игры. Посмотрим, что будет дальше.