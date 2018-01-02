С каждым годом соревнования всё серьезнее: в Минск прибыла хоккейная команда ОАЭ для участия в Рождественском турнире

Новости Беларуси. Первые участники Рождественского международного турнира любителей хоккея прибыли в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту в полдень 2 января приземлился самолет с командой Объединенных Арабских Эмиратов.

Несмотря на то, что первая игра их ждет лишь 5 января, спортсмены прибыли в Минск намного раньше, чтобы опробовать лед «Чижовка-Арены», где развернутся основные баталии. В планах у гостей и успеть погулять по полюбившемуся городу. Почти все из 25 членов команды ОАЭ участвуют в турнире в четвертый раз.