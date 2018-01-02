С каждым годом соревнования всё серьезнее: в Минск прибыла хоккейная команда ОАЭ для участия в Рождественском турнире
Новости Беларуси. Первые участники Рождественского международного турнира любителей хоккея прибыли в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту в полдень 2 января приземлился самолет с командой Объединенных Арабских Эмиратов.
Несмотря на то, что первая игра их ждет лишь 5 января, спортсмены прибыли в Минск намного раньше, чтобы опробовать лед «Чижовка-Арены», где развернутся основные баталии. В планах у гостей и успеть погулять по полюбившемуся городу. Почти все из 25 членов команды ОАЭ участвуют в турнире в четвертый раз.
Саид аль-Нуэйми, нападающий сборной Объединенных Арабских Эмиратов:
Спасибо за приветствие на белорусской земле. Я очень воодушевлен предстоящим Рождественским турниром. Конечно, мы рассчитываем на победу.
Халед аль-Кубэйси, менеджер сборной Объединенных Арабских Эмиратов:
Мы принимаем участие в турнире в четвертый раз, и с каждым годом он становится все серьезнее и серьезнее. В прошлом году наша команда заняла третье место – это большое достижение для нашей страны. И мы чувствуем поддержку, которую оказывает белорусская сторона развитию хоккея в Объединенных Арабских Эмиратах, нашей команде. Поэтому нам очень приятно приезжать на турнир снова и снова.
Напомним, Рождественский турнир пройдет уже в 14-й раз. Нашу страну представит команда Президента Беларуси. К слову, она абсолютный рекордсмен соревнований по количеству побед: их в копилке у белорусов 10.