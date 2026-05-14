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Молодежная сборная Беларуси по хоккею на Кубке Будущего стартовала с крупной виктории

14 мая 2026 20:05
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею на Кубке Будущего в Новосибирске стартовала с крупной победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего в соревнованиях, помимо нашей команды, принимают участие три российские дружины. В первом поединке подопечные Евгения Летова разгромили сборную Студенческой хоккейной лиги России со счетом 7:0. Хет-трик в свой актив записал Илья Кулаков.

15 мая в Новосибирске состоится турнир по хоккею в формате 3х3. В субботу белорусы сыграют с юниорской сборной России, а в воскресенье с молодежной командой.

# Хоккей Беларуси

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