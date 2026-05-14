Белорусские пятиборцы завоевали 8 медалей на Кубке Дружбы в Минске

Белорусские пятиборцы завоевали восемь медалей на Кубке Дружбы в Минске. Всего участники соревнований разыграли восемь комплектов наград в двух возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день Кубка Дружбы у девушек до 19 лет бронзовую награду добыла наша Янина Телепнева. В командном первенстве команда «Беларусь-1» в составе Полины Бубновой, Николь Гулевич и Яны Сенкевич заняла третье место. Всего по итогам домашнего этапа белорусские пятиборцы стали обладателями двух золотых, двух серебряных и четырех бронзовых наград.