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Белорусские гандболисты одержали победу над молодёжной командой Китая

14 мая 2026 18:02
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В китайском Ганьчжоу продолжается международный турнир по гандболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором матче национальная команда Беларуси не испытала проблем в поединке с молодежной сборной Китая. После первого тайма наши гандболисты вели с перевесом в 10 мячей – 21:11. В итоге дружина Юрия Шевцова взяла верх со счетом 42:18. 

Самым ценным игроком матча в составе белорусской команды признан Артем Кулак, а самым результативным стал Никита Вайлупов, забросивший 11 мячей. В пятницу отечественная сборная проведет поединок против сборной России.

# Гандбол

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