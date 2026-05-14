Белорусские гандболисты одержали победу над молодёжной командой Китая

В китайском Ганьчжоу продолжается международный турнир по гандболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором матче национальная команда Беларуси не испытала проблем в поединке с молодежной сборной Китая. После первого тайма наши гандболисты вели с перевесом в 10 мячей – 21:11. В итоге дружина Юрия Шевцова взяла верх со счетом 42:18.

Самым ценным игроком матча в составе белорусской команды признан Артем Кулак, а самым результативным стал Никита Вайлупов, забросивший 11 мячей. В пятницу отечественная сборная проведет поединок против сборной России.