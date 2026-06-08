Молодежная сборная Беларуси по футболу повторно обыграла сверстников из Казахстана

Футболисты молодежной сборной Беларуси повторно обыграли сверстников из Казахстана в товарищеском поединке. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Денис Пащеня, корреспондент: Эстафету товарищеских матчей нашей молодежки принимает столичный «Трактор». После уверенной победы на стадионе Барановичей в Минске от коллектива Виталия Павлова ждут не менее убедительных цифр на табло. Фанаты же пришли поддержать команду, несмотря на пасмурную и местами дождливую погоду.

Белорусы бодро начали, но забить быстрый гол не удалось. Зато борьбы хватало с головой, зачастую с нарушением правил. Один из таких моментов в штрафной площади нашей дружины привел к назначенному 11-метровому. Гости шансом воспользовались и вышли вперед.

Во второй половине белокрылые выглядели убедительней. Даниил Галята восстановил паритет шикарным дальним ударом. Уже через шесть минут хозяева упрочили преимущество. Наша атака подловила на ошибке голкипера соперников, момент реализовал Марк Мокин.