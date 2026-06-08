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В Минске стартовал командный турнир по теннису «Золотая ракетка»

08 июня 2026 18:39
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Восьмой сезон турнира на призы Президентского спортивного клуба «Золотая ракетка» среди детей до 12 лет проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Продолжит Денис Пащеня.

В Минске стартовал командный турнир по теннису «Золотая ракетка»-2

Погода внесла свои коррективы в проведение соревнований, потому юные теннисисты вступили в борьбу на крытых кортах. Там же состоялась и церемония открытия. Всего 17 команд со всей страны, которые разделены на четыре группы. Все они проведут поединки первого тура в течение месяца. 

Каждый матч представляет собой девять встреч: по три одиночные у мальчиков и девочек, две парные и одна в смешанном разряде. Ребята к предстоящим дуэлям подходят с горящими глазами и большими амбициями на победу. Эти соревнования для них – возможность проверить свои силы в противостоянии со сверстниками из разных уголков Беларуси. 

Далее смотрите в видео.

# Теннис

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